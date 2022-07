Ucraina: sindaco ai cittadini, ‘lasciate Sumy, pericoloso restare nel weekend’

Sumy, 16 lug. (Adnkronos) – Il sindaco di Sumy Oleksandr Lysenko ha consigliato ai residenti della città di lasciarla per il fine settimana. “Evitate grandi assembramenti di persone – ha scritto su Facebook – e non ignorate l’allerta aerea. Se c’è l’opportunità di lasciare la città, è meglio usarla. Penso che oggi, domani e dopodomani si dovrà prestare molta attenzione”.

Anche il sindaco di Bilopil Yuriy Zarko, sulla sua pagina Facebook, ha anche invitato i residenti ad allontanarsi dal confine. “Sembra che ci attenda un weekend difficile – ha affermato – Pertanto consiglierei a chi ne ha l’opportunità di partire per un paio di giorni recandosi presso parenti nei villaggi distanti almeno 40 km dal confine”.