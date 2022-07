Kiev, 16 lug. (Adnkronos) – “L’Ucraina è pronta ad esportare grano nei paesi che ne hanno bisogno; gli Stati Uniti continuano a lavorare con i partner per garantire il trasporto del grano”. Lo ha twittato l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink dopo aver tenuto un colloquio con il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov sui negoziati con l’Onu e la Turchia per la creazione di corridoi di trasporto di grano attraverso il Mar Nero.