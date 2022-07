Brignone e Goggia insieme, sono Fiocchi d’Oro dello sci alpino

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Sofia Goggia e Federica Brignone sono i due Fiocchi d’oro per lo sci alpino. Il verdetto è arrivato durante il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio che si è tenuto a Madonna di Campiglio il 15 luglio, grazie alla collaborazione fra Rcs Gazzetta dello Sport, Fisi e Apt Madonna di Campiglio”. Lo scrive oggi la Federsci. “Presente il Presidente Flavio Roda, l’Assessore allo Sport e Turismo del Tmrentino Roberto Failoni, i sindaci di Pinzolo e Tre Ville, Tullio Serafini presidente dell’Apt, Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, Bruno Felicetti direttore delle Funivie Madonna di Campiglio e Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia”.

“Una pioggia di Fiocchi d’argento per gli atleti Fisi, reduci dai successi dei Giochi di Pechino. Li hanno ricevuti: Dorothea Wierer, Federico Pellegrino, Michela Moioli, Omar Visintin, Nadia Delago e Giuliano Razzoli, quale Leggenda dello sport. Assente giustificato Dominik Fischnaller, bronzo nello slittino in Cina”.