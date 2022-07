Scalfari: Letta, ‘condividevamo sostegno a impegno Draghi per Italia e Europa’**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Mi ha molto colpito la coincidenza tra l’ uomo dei lumi, il 14 luglio la presa della Bastiglia, il giorno delle dimissioni di Draghi. So quanto lui apprezzasse Draghi, so quanto fosse legato allo sforzo per l’Italia e per l’Europa di Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al Campidoglio, dopo la visita alla camera ardente di Eugenio Scalfari. “Ne sono testimone diretto – ha continuato ed è una delle cose che condividevamo, questo forte sostegno per l’Italia e per l’Europa di Draghi”.