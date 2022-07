Governo: Draghi lunedì ad Algeri

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 18 luglio sarà ad Algeri per il IV Vertice intergovernativo italo-algerino. Alle 10.25, ora locale, deporrà una corona di fiori al Monumento del Martire; alle 11.10 è previsto l’arrivo al Palazzo presidenziale “El Mouradia” e incontro con il Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministri algerini.

Alle 12, sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-algerino. Palazzo presidenziale “El Mouradia”; alle 13 Cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi. A seguire il presidente Draghi e il Presidente Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Alle ore 14 circa in programma il pranzo con il Presidente Tebboune presso la Residenza di Stato del Presidente; alle 15.30 inaugurazione del Business Forum al Centro Internazionale di Conferenze (CIC). Rientro a Roma in serata.