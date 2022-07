Governo: Di Maio, ‘M5S ormai è partito di Conte, crisi pianificata da mesi’**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il partito di Conte perchè quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle” stava “pianificando da tanto tempo” la crisi. Così Luigi Di Maio a Rtl. “Qui c’è un tira e molla che va avanti da mesi”.

“Contatti con Conte? Come membro del governo da quando ho lasciato il Movimento 5 stelle non ho avuto nessun contatto con Giuseppe Conte”.