Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il presidente Mattarella ha invitato il presidente Draghi a verificare in Parlamento. Ma deve essere chiara una cosa: se non ci sarà un atto di maturità dei partiti, io vedo molto complicata la giornata di mercoledì. Non è un passaggio formale: l’Italia da mercoledì rischia di non avere un governo”. Così Luigi Di Maio a Rtl. “In aula serve atto maturità di tutti”.