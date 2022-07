Gas: Mite-Farnesina, da aumento forniture Algeria progressi su indipendenza energetica

Roma, 15 lug. – (Adnkronos) – “Prosegue con successo il percorso di diversificazione dei fornitori di gas per l’Italia. Il nostro Paese si assicura 4 miliardi aggiuntivi di metri cubi di gas dall’Algeria, in aggiunta ai 21 miliardi già previsti sulla base degli accordi internazionali siglati dal Governo nelle scorse settimane”. Lo sottolineano in una nota congiunta Mite e Farnesina che parlabo di “un ulteriore passo nella strategia portata avanti dall’esecutivo e che, grazie anche al lavoro degli operatori italiani, mette in sicurezza il Paese, già nel breve termine, sul fronte dell’approvvigionamento di gas”.