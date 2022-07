Covid Gb oggi, stimati 3,5 milioni di contagi in una settimana

Londra, 15 lug. (Adnkronos/Dpa) – Prosegue il rimbalzo di contagi Covid in Gran Bretagna, dove la scorsa settimana – secondo i modelli statistici dell’Office for National Statistics (Ons) – ci sono stati 3,5 milioni casi, un’impennata del 29% rispetto alla settimana precedente dovuta in gran parte alle due sottovarianti di Omicron, Ba.4 e Ba.5. Si tratta del dato più alto da metà aprile, ma ancora al di sotto del record di 4,9 milioni in una settimana registrato al picco dell’ondata di Omicron Ba.2 a fine marzo. Intanto cresce anche il numero di persone contagiate ricoverate in ospedale.

Secondo i dati della Ons, il virus rimane largamente diffuso in Scozia, dove si stima che 334mila persone abbiano avuto il Covid-19 la scorsa settimana, ovvero circa una su 16, mentre in Inghilterra è probabile che 2,9 milioni di persone abbiano contratto la malattia la scorsa settimana, l’equivalente una persona su 19.