“Circa 62 milioni di euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori campani. Un impegno mantenuto che è il frutto del lavoro, della tenacia e della determinazione del presidente De Luca e mia. I giovani in agricoltura sono fondamentali per la sostenibilità e la competitività di lungo periodo della nostra agricoltura. Abbiamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto”. E’ quanto annunciato da Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

