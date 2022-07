“Abusi” per procedure concorsuali presso il Comune di Benevento, definitiva la condanna per il dirigente comunale Andrea Lanzalone (difeso dagli avvocati Nunzio Gagliotti e Vincenzo Di Vaio) e quella “per schede valutazione false” per la consulente Cristiana Fevola, con decisione per la reizione da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi rispetto la condanna nel processo di appello nel dicembre del 2021.

