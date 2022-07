Via l’amianto dall’ex tabacchifico. Non è un appello ma un obbligo imposto dal sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo attraverso un’ordinanza, la numero 7, firmata ieri. Nel provvedimento si ripercorre la vicenda: al Comune era arrivata una pratica edilizia per un intervento di abbattimento e ricostruzione della struttura presente nel capoluogo, con l’obiettivo di realizzare abitazioni antisismiche.

