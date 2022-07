Il Comune di San Giorgio del Sannio sfrutterà la leva contenuta nel Dl Infrastrutture che mette a disposizione degli Enti risorse per concorsi di progettazioni e idee per la coesione territoriale. Lo ha deciso la Giunta Ciampi, dal momento che San Giorgio rientra tra i beneficiari dei fondi che possono essere utilizzati “per promuovere bendi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e istituire così un parco progetti al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari”. Insomma, un sostegno per una partecipazione più qualificata ai bandi del Pnrr.

