Governo: Fornaro, ‘questione sociale sta scoppiando, risposta non è crisi’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Le famiglie e le imprese chiedono di essere difesi e protetti dall’aumento dell’inflazione e dai costi dell’energia. C’è una questione sociale che sta scoppiando. La crisi rischia di mettere in ginocchio il Paese. La risposta non può essere una crisi di governo e tanto meno una campagna elettorale che durerebbe mesi. La migliore risposta sarebbe un’unità sui temi dell’agenda sociale necessaria per dare risposte concrete e tangibili. Invece dalla destra soffia un vento propagandistico elettorale”. Così il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.