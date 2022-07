Gabon, crisi politica causata dagli elefanti

(Adnkronos) – Gli elefanti del Gabon stanno avendo un impatto enorme sul gradimento al governo e al suo programma di conservazione della specie. Con oltre il 10% del suo territorio protetto da parchi nazionali, il Gabon è diventato la principale roccaforte dell’Africa centrale per gli elefanti, che sono soliti però invadere e devastare le aree coltivate. Il conflitto di lunga data con gli agricoltori si è notevolmente acuito negli ultimi anni e il 2021 ha visto le più diffuse proteste anti-elefante. Fino a 50 elefanti vengono uccisi ogni anno per vendetta o per autodifesa, mentre circa 10 persone sono state uccise dagli elefanti negli ultimi due anni e mezzo.