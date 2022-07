Formazienda promuove gli enti di formazione

Roma, 13 lug. (Labitalia) – ‘La formazione che vuoi, dove vuoi!’ È il nuovo slogan del Fondo Formazienda che accompagna la campagna social dedicata agli enti di formazione accreditati che figurano all’interno del repertorio dove è possibile rintracciare le strutture attive in tutte le regioni italiane. Si tratta di 183 enti formativi che operano nell’ambito della formazione continua e finanziata e che sono in grado di realizzare i piani formativi aziendali attraverso le risorse stanziate da Formazienda. Realtà che lavorano a stretto contatto con le economie locali potenziando la competitività delle imprese di ogni settore e di ogni scala dimensionale permettendo simultaneamente alle persone di costruire nuove competenze, acquisire abilità e conoscenze pratiche, migliorare il proprio posizionamento in azienda e la propria occupabilità nel mercato del lavoro.

“Il repertorio degli enti di formazione accreditati presso Formazienda -spiega Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda – è aperto a tutte le realtà che sono in grado di rispondere ad una serie di requisiti che evidenziano qualità e professionalità. Per noi si tratta di interlocutori preziosi e strategici dal momento che consentono ai finanziamenti erogati tramite gli avvisi quadro e gli avvisi a catalogo di raggiungere le aree produttive e i settori imprenditoriali dando un contributo fattivo alla ripresa economica. Nel mercato nazionale e internazionale le aziende devono confrontarsi con un profondo mutamento che impone una forte e capillare innovazione nell’ambito della conoscenza. Formazienda e i fondi interprofessionali hanno il compito di aiutare le grandi e medie aziende, le Pmi ed i gruppi di impresa a vincere la sfida della trasformazione tecnologica che ormai ha investito tutte le dinamiche e le logiche della vita aziendale. I fondi interprofessionali sono importanti ma lo sono a maggior ragione gli enti di formazione che rendono possibile nel concreto la formazione continua, l’attuazione dei percorsi di formazione, la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane. Una partita strategica per la ripartenza economica dopo la crisi pandemica come viene indicato dal Pnrr dove il tema delle nuove competenze è assolutamente centrale”.

Nel sito www.formazienda.com al repertorio degli enti di formazione è riservata una sezione specifica dove è possibile individuare tutte le informazioni in merito alla sede operativa, all’area geografica di appartenenza, ai servizi offerti. Formazienda è il fondo paritetico interprofessionale istituito nel 2008 dall’organizzazione datoriale Sistema Impresa e dalla confederazione sindacale Confsal che riunisce 100mila imprese per circa 700mila dipendenti e che, complessivamente, ha stanziato risorse per la formazione continua pari a 200 milioni di euro qualificando 500mila persone.