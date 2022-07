Sono iniziati i lavori forzati per il Benevento che ieri ha inaugurato il ritiro estivo di Cascia con le prime due sedute di allenamento. Attivazione generale, lavoro di potenza aerobica con ripetute e scarico finale al mattino; attivazione tecnica, esercitazioni di possesso palla in posizione e partita a tema finale il menù proposto nel pomeriggio. Tutti presenti i 34 calciatori convocati da Fabio Caserta, anche se non tutti hanno lavorato con il gruppo.

