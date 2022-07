Resta ben avviata l’operazione che dovrebbe portare Gabriele Moncini al Perugia. C’è l’ok del giocatore e le due società sono a un passo dal trovare l’accordo definitivo, ma per il via libera il Benevento chiede al ragazzo di rinnovare il contratto per un’altra stagione, portando dunque la scadenza al 2024 (con annessa opzione per il rinnovo di ulteriori dodici mesi). Discorso simile per Federico Barba che continua a essere particolarmente richiesto.

