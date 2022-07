Decreto Aiuti, verso astensione a voto fiducia in Senato

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – La riunione del Consiglio nazionale M5S dovrebbe tenersi domattina. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all’ex premier. Confermando all’Adnkronos che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dl aiuti in Aula al Senato, voto in programma nella giornata di giovedì.

La giornata si annuncia lunghissima, visto che domani sera, dopo i lavori dell’Aula di Palazzo Madama, Conte riunirà i senatori in vista del voto decisivo dell’indomani.