Assosistema aderisce al protocollo di legalità sottoscritto tra ministero dell’Interno e Confindustria

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Assosistema Confindustria ha aderito al protocollo di legalità sottoscritto il 1° giugno 2022 tra il ministero dell’Interno e Confindustria. Il documento regola gli impegni presi dalle due parti, fin dal 2010, per rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche, anche nei contratti stipulati dalle imprese associate con i rispettivi fornitori di beni e servizi.

“Con l’adesione al Protocollo di legalità – ha detto Egidio Paoletti, presidente di Assosistema Confindustria – l’Associazione conferma la propria mission di sostenere tutte quelle azioni utili a promuovere la legalità nell’esercizio d’impresa, condizione fondamentale per uno sviluppo sano del mercato”.

“La nostra categoria – ha proseguito Paoletti – proprio perché consapevole di svolgere un servizio essenziale per il funzionamento del servizio sanitario nazionale, di settori strategici quali quello turistico e di contribuire alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ha da sempre creduto nel rispetto delle regole e nella promozione di comportamenti virtuosi delle aziende. Assosistema continuerà a promuovere presso le proprie imprese i principi e gli impegni previsti nel protocollo affinché il settore che rappresentiamo sia un esempio di legalità e sicurezza e contribuisca al benessere e al progresso dell’economia e della società italiana”.