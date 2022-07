Ucraina: stato maggiore Kiev, ‘russi hanno subito perdite nel Donetsk’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Le truppe russe hanno effettuato attacchi aerei vicino a diversi insediamenti, effettuato ricognizioni in direzione di Mazanivka, ma hanno subito perdite e si sono ritirati. Hanno cercato senza successo di migliorare la situazione tattica vicino a Novoselivka Druga”. Lo riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel riepilogo serale delle operazioni di guerra nel Paese. “Nella direzione di Siverskyi – prosegue il comunicato – il nemico ha usato artiglieria a razzo per bombardare le aree degli insediamenti di Bachivsk, Volfine, Myropyllya, Volodymyrivka, Oleksiivka e Vovkivka, nella regione di Sumy, e Senkivka e Mykolaivka nella regione di Chernihiv. Inoltre, aerei d’attacco dell’esercito russi hanno colpito le aree di Vovkivka e Volfyny. Nella direzione di Kharkiv, il nemico ha usato carri armati e artiglieria a razzo per bombardare la città e le aree popolate della regione a nord, est e sud. Le truppe russe hanno effettuato attacchi aerei vicino a Verkhniy Saltov, Petrivka e Mospanovoy”.

“Nella direzione di Slavyansk, il nemico ha provocato danni da fuoco nelle aree degli insediamenti di Dolyna, Dibrovne, Mazanivka, Bogorodichne, Adamivka, Andriivka, Barvinkovo, Virnopillya, Velyka Komyshuvakha, Krasnopillya, Nova Dmytrivka, Khrestishche, Novopavlivka, Nikopol, Chervone e Suligivka. Ha usato l’aviazione per effettuare un attacco vicino a Bogorodichny. Grazie alle pronte azioni dei soldati ucraini, gli occupanti hanno chiaramente fallito la ricognizione in direzione di Mazanivka e si sono ritirati con perdite. Nella direzione di Bakhmut – informa lo stato maggiore – il nemico ha bombardato le aree degli insediamenti di Kurdyumivka, Luhanske, Berestov, Vyimka, Ivano-Daryivka, Shumy e Pereizne artiglieria a razzo”.

Nelle direzioni Avdiyiv, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, lungo la linea di contatto, i bombardamenti reciproci continuano con l’uso di mortai, carri armati, artiglieria e razzi. Le truppe russe hanno effettuato attacchi aerei vicino a Avdiyivka e Volodymyrivka. Hanno cercato di migliorare la posizione tattica nell’area di Novoselivka Druga con azioni d’assalto, ma non hanno avuto successo e si sono ritirati. Nella direzione di South Buz, le truppe russe stanno cercando di impedire l’avanzata delle unità ucraine in profondità nel territorio temporaneamente occupato con i mezzi disponibili per i danni da fuoco”.