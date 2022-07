Ucraina: Kiev, ‘russi continuano a bombardare le regioni di Sumy e di Chernihiv’

Kiev, 10 lug. (Adnkronos) – Le truppe russe continuano a bombardare le regioni di Sumy e Chernihiv dal loro territorio. Lo ha riferito il Servizio di frontiera di Stato ucraino, secondo cui sono state prese di mira le comunità di Myropol, Khotyn, Bilopol, Esman e Shalygin nella regione di Sumy e la comunità di Semeniv nella regione di Chernihiv.

“Gli elicotteri nemici hanno attaccato l’oblast di Sumy due volte – si legge in un comunicato – Uno di essi ha lanciato due razzi in direzione di uno degli insediamenti della comunità di Bilopol, l’altro ha lanciato tre razzi sul territorio della comunità di Myropil. Gli invasori hanno bombardato due volte il territorio della comunità di Khotyn, sparando quasi due dozzine di proiettili da Mlrs e mortai da 120 mm”.

“La comunità di Shalygin è stata bombardata quattro volte da più lanciarazzi, mortai e fuoco antiaereo. Le guardie di frontiera hanno registrato circa 100 esplosioni. Le truppe russe hanno anche bombardato tre volte la comunità di Esman con mortai da 120 mm, dove ci sono state 17 esplosioni. Mine russe da 120 millimetri sono esplose nell’oblast di Chernihiv. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhivytskyi, il bombardamento della comunità di Shalyginsk è avvenuto sabato sera e domenica mattina. Al momento non ci sono dati sulle vittime”.