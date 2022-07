Roma: Lorenzin (Pd), ‘città sotto attacco, serve risposta corale istituzioni’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Roma è sotto attacco, il movente lo accerterà la magistratura, ma l’effetto è destabilizzante per la sicurezza dei cittadini e l’immagine della Capitale nel Mondo”. Così in una nota la deputata del Pd, Beatrice Lorenzin.

“Roma non può essere lasciata sola. Bisogna stare uniti attorno al Sindaco Gualtieri e alle istituzioni capitoline tutte. E’ il momento dell’orgoglio della città e di una risposta corale da parte della politica e delle istituzioni. Spero – conclude Lorenzin – che gli inquirenti facciano presto luce sulla natura di queste vicende”.