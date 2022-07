Pd: Lanzi, ‘Rosato distorce parole Zingaretti pur di attaccare M5S’

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Ancora un attacco gratuito da parte di Rosato, nei confronti del M5S. È davvero incredibile come anche le parole di Zingaretti, pur di andare contro a Conte vengano distorte e strumentalizzate”. Lo afferma il senatore del Movimento 5 stelle Gabriele Lanzi.

“Non si comprende -aggiunge- quale sia il ruolo di Italia viva all’interno del Parlamento se non quello di attaccare il M5S con fango quotidiano e gratuito. A loro non importano i bisogni della gente e il fatto che il Paese sia al collasso: è più importante attaccare il M5S. Mi auguro che se ne rendano conto anche i loro pochi elettori”.