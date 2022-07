M5S: Rocco Casalino, ‘articolo Corriere esercizio fantasia che non corrisponde a verità’

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Con riferimento all’articolo ‘Ridimensionato o in attesa di un seggio? Perché Casalino è finito in panchina’, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, smentisco categoricamente ogni virgolettato a me attribuito e la ricostruzione per la quale sarei stato in possesso di un ‘comunicato che avrebbe annunciato l’uscita dei 5 stelle dalla maggioranza’, mostrato in due diverse cene a diversi commensali. Si tratta di un artificioso esercizio di fantasia che non corrisponde a verità e che – soprattutto – inquina il dibattito politico in un momento cruciale per il Paese”. Così Rocco Casalino.