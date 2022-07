L.elettorale: Nencini, ‘proporzionale fotografa Italia e serve elezione diretta Capo Stato’

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Una legge elettorale proporzionale fotografa al meglio l’Italia. Ci stanno lavorando in molti, i Socialisti lo dicono da un pezzo. Ogni cittadino voterebbe il ‘suo’ partito (o l’alleanza tra partiti che più gli è vicina), vincolato ad una coalizione annunciata prima del voto. Chi sostiene che il maggioritario dà stabilità ai governi dimentica cosa è successo in Italia dal 2013. Tre blocchi (sinistra, destra, grillini), sei governi in otto anni, un trasformismo sconfinato, maggioranze variabili mai viste prima e per di più con lo stesso capo del Governo, infine Draghi con un Esecutivo di unità nazionale. Tutto e il contrario di tutto”. Lo sottolinea in un post il senatore del Psi Riccardo Nencini.

“Da dieci anni -aggiunge- proponiamo una Costituente per rileggere la Costituzione, prima che sia troppo tardi. Idee, tutte, ben presenti nella mozione che porta i Socialisti a congresso. Mi chiedo se, al posto di leader che diventano uomini soli al comando senza passare dal vaglio elettorale, non sarebbe meglio l’elezione diretta del Capo dello Stato. Scelto dai cittadini e non da una manciata di like”.