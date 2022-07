L.elettorale: Letta, ‘parlare con tutti per cambiarla, luglio sarà decisivo’

Roma, 9 lug.(Adnkronos) – “Noi siamo determinati a cambiarla. E per cambiarla siamo disposti a parlare con tutti”. Così Enrico Letta sulla legge elettorale a Il Foglio.

“Quella che abbiamo è la peggiore legge che vi possa essere e bisogna lavorare tutti insieme per non avere più un Parlamento così instabile come quello che abbiamo oggi. Siamo aperti a tutte le soluzioni, non vogliamo fare blitz, sappiamo che una legge elettorale nuova deve essere fatta senza forzature, con il consenso possibilmente di tutti i partiti, e il mese di luglio sarà decisivo per capire cosa riusciremo a fare”.