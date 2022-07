Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Noi non possiamo pensare di tenere le porte chiuse. E’ una cosa fuori dalla realtà. Ma mentre In Gran Bretagna stanno per fare un primo ministro di origina curda o pakistana e noi stiamo ancora a chiederci se un ragazzo che ha fatto le scuole con i nostri figli, abbia diritto di essere italiano? E’ una domanda retorica”. Così Giovanni Toti chiudendo al convention di Italia al Centro.