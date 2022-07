Cannabis: Lega, da Pd e M5S messaggio devastante per i giovani’

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “La sinistra di Pd e 5S si occupa di organizzare gli stati generali della cannabis e di propagandare la diffusione della droga libera mentre stiamo uscendo con fatica dalla pandemia e occorre il massimo impegno per fare fronte a una crisi economica enorme, letteralmente una follia. È un messaggio devastante per i giovani che noi respingiamo convintamente”. Lo affermano i parlamentari di Varese della Lega: il senatore Stefano Candiani, i deputati Matteo Luigi Bianchi, Dario Galli, Leonardo Tarantino, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

“Chiunque fa politica -aggiungono- dovrebbe battersi per la salute delle persone e non per la diffusione delle droghe libere. Ormai è chiaro che per Pd e 5S la priorità non sono i posti di lavoro a rischio, il costo del lavoro, la crisi dell’energia e il costo della bolletta del gas ma creare un campo largo per la cannabis. Pensano di distrarre l’opinione pubblica con queste vergognose campagne pro-droga. Noi ci opporremo in ogni modo, in tutti i livelli istituzionali, ma è anche importante che se lo ricordino i cittadini quando arriva il momento di fare la scelta elettorale. Questa è la priorità della sinistra italiana, con buona pace degli italiani in difficoltà”.