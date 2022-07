Calcio: Handanovic rinnova con l’Inter, ‘sono orgoglioso, è un privilegio che continua’

Milano, 9 lug. – (Adnkronos) – “Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: per me è un privilegio che continua”. Queste le parole di Samir Handanovic dopo aver rinnovato per un anno il suo contratto con il club nerazzurro nel quale milita da ben 10 stagioni. “Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore -spiega il 37enne sloveno al sito ufficiale dell’Inter-. In dieci anni sono cambiate tante cose: sono cambiati tanti giocatori e allenatori, sono cambiate 3 società, ma la cosa più importante è che l’Inter migliori sempre. In questi dieci anni siamo migliorati molto: dobbiamo fare tutto quello che possiamo per portare questo stemma sempre più in alto”.