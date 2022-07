Il nuovo Benevento si prepara a fare sul serio. Dopo i tre giorni di visite mediche e i test atletici svolti tra campo e palestra, quella di ieri per i giallorossi è stata la giornata del primo allenamento. Caserta ha voluto accelerare i tempi e approfittando della disponibilità dell’intera rosa ha deciso di far svolgere qualche seduta in città, in attesa della partenza per Cascia, fissata per lunedì mattina.

