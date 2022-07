M5S: Zingaretti, ‘in difficoltà, esito loro travaglio riguarda anche campo progressista’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Chi è Conte oggi? E’ il leader di un partito in grande difficoltà. Però anche in questi mesi alcune valutazioni si sono confermate. Il M5S non è mai stato la stessa cosa della Lega ma un movimento variegato e che alla prova del governo è esploso. L’esito di un travaglio dei 5 Stelle conferma che era giusta quell’analisi e c’era la missione di sganciare il M5S dall’alleanza strategica con la Lega. E io continuo a pensare che l’esito del dibattito nei 5 Stelle non riguardi solo M5S ma tutto il panorama del campo progressista, del centrosinistra”. Così Nicola Zingaretti a Metropolis su Repubblica.it.