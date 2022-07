Governo: appello Di Maio a forze politiche, ‘deve andare avanti, non è momento egoismi’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Facciamo un appello alle forze politiche presenti in Parlamento, un appello per l’Italia: lavoriamo con maturità e pianifichiamo un percorso che porti il governo alla fine della legislatura. Condividiamo la meta tutti insieme, così da garantire stabilità al Paese”. A lanciare l’appello “alla maturità” è Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta di Italia per il futuro. A firmare l’appello, oltre al ministro degli Affari esteri, anche i due capigruppo Ipf di Camera e Senato, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola.

“È un momento molto delicato per l’Italia – l’incipit dell’appello – mai come adesso c’è bisogno di dare stabilità al governo e mostrare serietà e attaccamento alle Istituzioni. Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli italiani. Non è il momento degli egoismi, rischiamo solo di portare il Paese allo sbando. Una crisi di governo adesso avrebbe effetti devastanti per il futuro dell’Italia”.