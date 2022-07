Dl aiuti: Bottici, ‘fiducia M5S in Senato? Attendiamo Draghi e decideremo’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Come ho detto in assemblea, mi è piaciuto molto il cambio di passo e la fermezza del nostro presidente Giuseppe Conte nel confronto con il premier Mario Draghi, mettendo al centro della discussione le necessità dei cittadini”. Sulla fiducia al dl Aiuti in Senato, dove dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì, “attendo gli sviluppi e decideremo tutti assieme il da farsi, come sempre”. Così la senatrice Laura Bottici, tra le più scettiche nel M5S sulla permanenza nel governo Draghi, all’Adnkronos.