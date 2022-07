Covid: Istat, Italia terza in Ue con 80% vaccinati, 73% cittadini favorevole a obbligo

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) – Ad aprile 2022, con l’80,1% di vaccinati con ciclo primario contro Covid-19, l’Italia si colloca al terzo posto della graduatoria europea, dopo Portogallo e Malta. E’ quanto emerge dal rapporto Istat 2022.

Dal rapporto emerge inoltre che in Italia quasi il 90% degli adulti riconosce l’utilità dei vaccini nel contenere la diffusione della pandemia e li ritiene sicuri, tre su quattro manifestano preoccupazione per la scelta di alcuni di non vaccinarsi, e durante la quarta ondata pandemica più dell’80% si è detto d’accordo con la necessità di mostrare il Green pass o l’esito negativo al tampone Covid-19 per viaggiare in aereo/treno, andare al ristorante o in albergo, assistere a spettacoli.

Sulla base dei dati raccolti dall’indagine Eurobarometro, a febbraio 2022 il nostro Paese è al primo posto nel contesto internazionale sia per il giudizio favorevole a una eventuale obbligatorietà delle vaccinazioni (73% contro 56% della media europea) sia per il consenso all’adozione di misure restrittive per l’accesso a luoghi/eventi verso quanti rifiutano di vaccinarsi (82% contro 71%).