Banche: Craxi, ‘Patuelli all’Abi, visione e competenza’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Congratulazioni e un augurio di buon lavoro ad Antonio Patuelli, rieletto oggi alla presidenza dell’ABI. In un contesto segnato dalle dinamiche inflazionistiche e dalla prospettiva che la crescita economica possa segnare il passo, c’è bisogno di visione, competenza, capacità di leggere e interpretare i rischi, derivanti anche dalle trasformazioni del quadro internazionale, che si riflettono sulla crescita e sullo sviluppo. E in questo senso, la Relazione odierna del presidente Patuelli dinanzi all’Assemblea dell’ABI è il migliore viatico per affrontare le difficoltà che si profilano all’orizzonte”. Così, Stefania Craxi, senatore di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione Affari esteri a Palazzo Madama.