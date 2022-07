Marmolada: Fugatti, ‘4 morti ancora senza nome, grazie a istituzioni per presenza’

Canazei, 7 lug. (Adnkronos) – “Questo è l’esempio di come le istituzioni devono essere unite di fronte alle tragedie, il Trentino ringrazia per questa vicinanza”. Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la visita della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati al quartier generale dei soccorsi messo in piedi dopo la valanga sulla Marmolada.

Una collaborazione che emerge anche nelle ricerche: da subito si è lavorato “con serietà per soccorrere e ritrovare le vittime di questa tragedia” e l’uso di tecnologie e di soccorritori esperti ha restituito risultati positivi anche se il bilancio è quello di una “tragedia”.

Fugatti conferma che la conta delle vittime sale, con il ritrovamento di oggi, a dieci “di cui riconosciute sono sei: quattro vittime italiane e due di nazionalità ceca”, quest’ultime riconosciute dai parenti assistiti anche dal consolato. Ora si guarda al “forte lavoro dei Ris” per identificare i resti recuperati “e dare loro un nome” conclude.