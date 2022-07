M5S: dopo rdc Grillo difende superbonus e posta ‘Fraccaro wanted’**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Dopo Nunzia Catalfo e la difesa del reddito di cittadinanza, Beppe Grillo difende un’altra battaglia del M5S, quella del superbonus. La formula è sempre la stessa, quella del ‘ricercato’: stavolta il wanted è Riccardo Fraccaro.

“Ha reso possibile l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni a costo zero per i cittadini – scrive Grillo sotto il volto del deputato trentino, postata su un fotomontaggio in stile far west’ – dando impulso all’economia e alla salvaguardia dell’ambiente. Ora, l’ex sottosegretario Riccardo Fraccaro, è tra le 10 persone più ricercate del mondo. Se avvistato avvicinarsi con cautela, può compiere opere di bene per la collettività. #Superbonus”.