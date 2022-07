Lecce: Bellanova, ‘garantisti ma gestione potere Emiliano pone interrogativi’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Garantisti sempre. Ma l’arresto dell’ex assessore della Regione Puglia ed attuale componente del Cda dell’Acquedotto pugliese Salvatore Ruggeri non può non aprire più di una domanda sul sistema di potere e di alleanze disegnato in questi anni dal presidente Emiliano”. Lo afferma Teresa Bellanova, copresidente di Italia viva e viceministra delle Infrastrutture.

“Quanto sta accadendo di gravissimo in queste ore in Puglia -aggiunge- richiama con urgenza alla necessità di una riflessione, rigorosa e coraggiosa, sulla modalità di raccolta del consenso, di gestione della cosa pubblica e di costruzione delle alleanze che ormai da tempo ha preso piede nella Regione gettando una luce opaca e dubbia anche sulla selezione della classe dirigente”.