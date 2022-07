Fdi: Calenda, ‘senza identità culturale c’è patriottimo pecoroneccio della Meloni’

Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Il marchio politico nelle tesi della Meloni si riconosce, non spiega mai come fare”. Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei.

“Devi sapere chi sei, se no non puoi spiegarlo agli altri. Noi abbiamo una scuola di approfondimento sul Partito di azione. La parte culturale dell’identità è ciò che distingue l’identità pecoroneccia, quella del partito della Meloni, il patriottismo della Meloni, dal patriottismo radicato nella Repubblica”.