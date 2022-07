Ucraina: Pollastrini (Pd), “bene manifestazione di ‘Mean’ a Kiev”

Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Dico dieci volte grazie agli amici e alle amiche di Mean perchè non hanno rinunciato a credere che l’impossibile diventi possibile: la pace come primo diritto. La pace e’ una costruzione giorno dopo giorno di coscienze che si incontrano, di utopisti che coltivano la concretezza di scelte difficili, di piccoli e grandi esempi di presenza nei luoghi e con le persone a rischio e sofferenti’’. Lo ha detto Barbara Pollastrini alla fine della presentazione della marcia per la pace a Kiev l’11 luglio.

“La resistenza in Ucraina e le altre guerre dimenticate hanno bisogno di un movimento per il cessate il fuoco e il dialogo. Il sogno europeo ha tra le sue identità quella della non violenza cosciente che contrasta dittatori come Putin con la forza della solidarieta’ attiva e della contaminazione tra popoli -ha scritto su Facebook la deputata del Pd-. Sono grata al presidente Delrio grazie al quale la presentazione di questo percorso è avvenuta nella sala Berlinguer del gruppo PD alla Camera. I parlamenti hanno scelte difficili da compiere, tormentate almeno per molti di noi. Solo unendo il filo dei diritti umani e della dignita’ possiamo trovare la strada”.