Ucraina: arrivato dg Oms per valutare assistenza necessaria vittime guerra

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus è arrivato in Ucraina per incontrare i dipendenti dell’Organizzazione e valutare se sia necessario aumentare gli aiuti alle vittime della guerra. “Da figlio della guerra – ha scritto su Twitter Ghebreyesus – so cosa provano i bambini e gli adulti intrappolati in questa guerra. Voglio valutare come l’Oms possa aumentare il proprio sostegno. Mi incontrerò con il nostro staff, stanno facendo un lavoro straordinario in condizioni estremamente difficili”.