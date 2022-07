Il sigillo dell’ufficialità è arrivato anche per Nermin Karic e Ilias Koutsoupias che da ieri sono a tutti gli effetti due nuovi calciatori del Benevento. Il centrocampista svedese è arrivato in città già nella serata di lunedì, quello greco lo ha raggiunto ieri: entrambi hanno sostenuto le visite mediche con i nuovi compagni di squadra, per poi apporre la firma sui rispettivi contratti.

