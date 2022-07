Paglino, ‘applichiamo sostenibilità anche a risorse umane’

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Syngenta declina il concetto di sostenibilità in molte sfumature differenti e il concept con il quale è stata realizzata la nuova sede italiana, situata a Milano in viale Fulvio Testi 280/6, ne è un esempio”. Lo ha dichiarato Francesco Paglino, responsabile Human Resources di Syngenta Italia, a margine dell’inaugurazione di ‘Milano Innovation Hub’, la nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura.

“Dagli arredi sostenibili, alla possibilità di lavorare in modalità ibrida per ben 16 giorni al mese, fino alla realizzazione di spazi luminosi, aperti e ampi: tutto mira a rendere più sostenibile possibile la nostra realtà aziendale – ha aggiunto Paglino – L’approccio con il quale i nostri dipendenti vivono il lavoro è infatti smart. L’ufficio rappresenta un punto di connessione, collaborazione e innovazione ma, anche ora che abbiamo una nuova sede, incentiviamo lo smart-working, così da diminuire il traffico cittadino, l’affollamento dei mezzi pubblici e dunque le emissioni inquinanti”.

“Questo – ha concluso il responsabile Human Resources di Syngenta Italia – permette ai nostri lavoratori, che sono il nostro principale fattore di vantaggio competitivo, di avere un miglior work-life balance (bilanciamento tra vita privata e vita professionale) e abbiamo potuto verificare che anche la produttività ne beneficia”.