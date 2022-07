Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo offrire a tutti i contribuenti che in questo momento hanno il dilemma non di arrivare a fine mese, ma a metà mese e non stanno pagando le cartelle esattoriali, una straordinaria agevolazione. Non vogliamo un condono ma un piano di rateizzazione straordinaria senza pagamento di interessi e sanzioni”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi.