M5S: Conte, ‘alleanze? Se c’è coesione e rispetto, diktat ci lasciano indifferenti’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Noi usciamo dall’esperienza del Conte 2” in cui “abbiamo costruito un progetto politico e realizzato una serie di iniziative politiche nel segno della giustizia sociale. Questo ci spinge a continuare il dialogo in particolare con il Pd e Leu. Però le alleanze per noi non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si basano su obiettivi condivisi e reciproco rispetto. Occorre lealtà e correttezza di tutti i partecipanti a questo progetto politico altrimenti non mi interessa un’alleanza per prendere qualche voto in più ma per poter dire che abbiamo un progetto politico e la coesione sufficiente a realizzare. Ecco allora che i diktat a noi ci lasciano assolutamente indifferenti”. Così Giuseppe Conte all’assemblea congiunta dei parlamentari M5S.