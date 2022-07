Giochi Mediterraneo, ‘per Taranto 2026 spero in un calendario più favorevole’

Orano, 6 lug. – (Adnkronos) – “Per Taranto 2026 spero che il calendario internazionale sia più agevole rispetto a questa edizione dei Giochi del Mediterraneo. Penso al nuoto, per esempio, con l’inserimento imprevisto dei Mondiali di Budapest. Spero che sia possibile negoziare con le federazioni internazionali un calendario più favorevole e non così fitto, perché questi Giochi hanno un significato importante e sarebbe un peccato”. Lo dice il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia, a Orano, tracciando un bilancio dei Giochi del Mediterraneo.

“Per l’Italia è una grande scommessa, non solo sportiva ma anche organizzativa -spiega Mornati-. Non ho dubbi che sarà un’edizione fantastica, ma sarà importante capire cosa lasceranno i Giochi alla Puglia e all’Italia: sono abbastanza confidente perché c’è tanta voglia di sport anche nel sud del nostro Paese e sono certo che Taranto coglierà questa opportunità per sviluppare discipline che oggi non ci sono”.