Calcio: Milan, a giorni la firma di Ibrahimovic sul rinnovo di contratto fino al 2023

Milano, 6 lug. – (Adnkronos) – Prosegue il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L’attaccante svedese, 41 anni il prossimo 3 ottobre, ha trovato l’accordo con il club rossonero per il rinnovo fino al 30 giugno 2023: un anno di contratto a 1-1,5 milioni di parte fissa, più bonus legati a gol e assist. Firma, secondo quanto riporta Sky Sport, prevista nei prossimi giorni. “Spero ancora di lavorare con Ibra”, aveva detto Pioli nella conferenza stampa di inizio stagione. Desiderio dell’allenatore accontentato: il centravanti salterà la prima parte dell’annata dopo l’operazione al ginocchio di fine maggio. Recupero stimato in 7-8 mesi, dunque probabile che possa tornare a inizio 2023. Ma quel che più conta è che la squadra campione d’Italia potrà contare ancora sul carisma, dentro e fuori dal campo, di un fuoriclasse che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.