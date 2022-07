Ucraina: Putin ringrazia le truppe russe per aver ‘liberato’ il Luhansk

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con le truppe russe per aver “liberato” la regione ucraina orientale di Luhansk, nel Donbass. In un incontro televisivo con il ministro della Difesa Sergei Shoigu, Putin ha affermato che le truppe coinvolte nell’operazione dovrebbero riposare, ma altre unità militari dovrebbero continuare a combattere.

Putin ha anche assegnato il titolo di “Eroe della Russia” a due generali in seguito all’occupazione della regione dopo aver conquistato la città strategicamente importante di Lysychansk.