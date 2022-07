Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto tenersi alle 18, è slittato alle 19.30 per via della visita del premier Mario Draghi a Canazei. Il Cdm dovrà dare disco verde allo stato di emergenza legato alla siccità per le 5 Regioni che ne hanno fatto richiesta, dunque Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.